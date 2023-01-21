Бензовоз и три железнодорожные цистерны загорелись в Ангарске 21 января. Фото: Станислав Толстнев

В 12:11 21 января в экстренные службы Ангарска поступило сообщение о пожаре в промышленном массиве. В 35-м квартале огонь охватил бензовоз и железнодорожные цистерны.

- Площадь пожара - 400 квадратных метров, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В настоящее время на тушении работают 35 спасателей. Привлечены семь автоцистерн.

Специалисты назвали предварительные обстоятельства случившегося: пламя с загоревшегося бензовоза перешло на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории промзоны.

В 13:05 пожар был локализован. Готовится пенная атака для полной ликвидации огня. К счастью, обошлось без пострадавших.

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