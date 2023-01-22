Следователи Иркутска начали доследственную проверку после обращения дольщиков долгостроев Фото: Олег ЗОЛОТО

Обещали достроить, но работы не выполнили. В Иркутске началась доследственная провекрка по факту нарушения жилищных прав граждан. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по Иркутской области.

Дольщики долгостроев на улице Дыбовского обратились со своей проблемой к Дмитрию Позовскому – заместителю руководителя Следственного комитета региона.

- Установлено, что в 2021 году «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» переданы права и обязанности застройщика-банкрота, принято решение достроить указанный дом и ввести в эксплуатацию, - говорят в Следственном комитете Приангарья.

Отмечается, что обещанные работы проведены не были, права дольщиков – нарушены. В связи со сложившейся ситуацией следователи Иркутска начали доследственную проверку по статье «Превышение должностных полномочий».

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08