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НовостиОбщество22 января 2023 2:42

Следователи Иркутска начали доследственную проверку после обращения дольщиков долгостроев

Специалисты выявили факт нарушения жилищных прав граждан
Мария КНЯЗЕВА
Следователи Иркутска начали доследственную проверку после обращения дольщиков долгостроев

Следователи Иркутска начали доследственную проверку после обращения дольщиков долгостроев

Фото: Олег ЗОЛОТО

Обещали достроить, но работы не выполнили. В Иркутске началась доследственная провекрка по факту нарушения жилищных прав граждан. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России по Иркутской области.

Дольщики долгостроев на улице Дыбовского обратились со своей проблемой к Дмитрию Позовскому – заместителю руководителя Следственного комитета региона.

- Установлено, что в 2021 году «Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области» переданы права и обязанности застройщика-банкрота, принято решение достроить указанный дом и ввести в эксплуатацию, - говорят в Следственном комитете Приангарья.

Отмечается, что обещанные работы проведены не были, права дольщиков – нарушены. В связи со сложившейся ситуацией следователи Иркутска начали доследственную проверку по статье «Превышение должностных полномочий».

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