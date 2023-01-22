Капитальный ремонт детской больницы в Братске закончат осенью. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

В Братской детской городской больнице продолжается капитальный ремонт. Работы теперь ведет новый подрядчик. Предыдущий не справился с обязательствами, сорвал сроки окончания капремонта. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве здравоохранения региона.

- Нынешний подрядчик уже завершила монтаж радиаторов и труб отопления в подвальном помещении, - говорят специалисты. – Полностью отопление заменят к марту 2023 года.

Известно ли когда завершится капремонт полностью? Да, в минздраве рассказали, что работы будут выполнены осенью этого года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Иркутске отпеределен подрядчик для ремонта 22 километров дорог в областном центре. Всего будет отремонтировано 23 участка городских магистралей в четыре округах - Правобережном, Ленинском, Октябрьском и Свердловском. Рабочие не только уложат новый асфальт, в их ведении также обустройство инфраструктуры для пешеходов, а также уличного освещения.