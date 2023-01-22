Больше 200 работников в морозы чистят дворы и парки в Иркутске от снега 22 января Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске, несмотря на 30-градусные морозы, продолжается уборка дворов и общественных пространств от снега. На работе сегодня больше двухсот человек. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской мэрии.

- Более 100 человек очищают тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и заездные карманы, - отметили в администрации города Иркутска. – Еще 115 рабочих задействованы в уборке парков и скверов. В их задачи входит приведение в порядок пешеходных зон, сбор мусора.

За состоянием магистралей и мостов в областном центре также 22 января следят специалисты. Напомним, синоптики сообщили, что сегодня днем -32 градуса в Иркутске, а завтра 23 января в столице Приангарья утром будет -40 градусов. В мэрии рассказали при каких минусовых температурах школьники могут не пойти на уроки. При этом отмечается, что все школы Иркутска будут открыты, решение отпускать ребенка на занятия или нет принимают родители.

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