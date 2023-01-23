Синоптики рассказали, когда отступят морозы в Иркутске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Иркутске утром 23 января -46. Такие показатели для горожан непривычны. Однако, терпеть осталось недолго. Уже сегодня днем в областном центре показания уличных термометров поднимутся до -28 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 23 января 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 23 января 2023 ожидается с переменной облачностью и без осадков, - уточняют метеорологи. – В столице Приангарья дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем ждем -26…-28.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, этим утром очень высокое – 742 миллиметра ртутного столба, и влажность повышенная – 83%.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 23 января, конечно, еще холоднее. Местами температура воздуха упала ниже -50 градусов. Синоптики обещают днем в Приангарье ветер с порывами до 14м/с и -26…-31, в низинах до -33…-38. В Тайшетском, Нижнеудинском, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья немного теплее, до -23…-28.

Что касается потепления, то теплее в городе будет становиться с каждым днем. Природа намерена заменить аномальные морозы аномальным теплом, в Иркутске на этой неделе ожидается до -6 градусов (подробности здесь).

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