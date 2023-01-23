МЧС наградило троих жителей Братска за спасение людей на пожарах Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко вручил награды трем жителям Братска за спасение людей на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В сентябре прошлого года Игорь Копшуков и Евгений Фадеев на пожаре в частном доме в жилом районе Гидростроитель Братска спасли пожилого мужчину, потушив на нем одежду, а затем передали бригаде «скорой помощи», - рассказали в ведомстве.

За это горожанам вручили медали МЧС России «За спасение на пожаре». Еще один житель, Павел Чуднов, спас своих соседей - женщину и маленького ребенка. Ему вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Ранее сообщалось, что в Приангарье возросло количество пожаров из-за неправильного использования печей - до 15 за сутки. В целом в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 28 происшествий, в одном из которых погиб житель садоводства «Новоясачное» Усольского района.