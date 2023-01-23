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НовостиОбщество23 января 2023 11:21

МЧС наградило троих жителей Братска за спасение людей на пожарах

Героям вручили медали
Елена СИНИЦА
МЧС наградило троих жителей Братска за спасение людей на пожарах

МЧС наградило троих жителей Братска за спасение людей на пожарах

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко вручил награды трем жителям Братска за спасение людей на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В сентябре прошлого года Игорь Копшуков и Евгений Фадеев на пожаре в частном доме в жилом районе Гидростроитель Братска спасли пожилого мужчину, потушив на нем одежду, а затем передали бригаде «скорой помощи», - рассказали в ведомстве.

За это горожанам вручили медали МЧС России «За спасение на пожаре». Еще один житель, Павел Чуднов, спас своих соседей - женщину и маленького ребенка. Ему вручили медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».

Ранее сообщалось, что в Приангарье возросло количество пожаров из-за неправильного использования печей - до 15 за сутки. В целом в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 28 происшествий, в одном из которых погиб житель садоводства «Новоясачное» Усольского района.