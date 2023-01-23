Число пожаров из-за нарушения правил при топке печей выросло в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Приангарье предсказуемо увеличилось количество пожаров из-за неправильного использования печей - до 15 за сутки. Люди, желая согреться, забывают о собственной безопасности. В целом за последние 24 часа в регионе зарегистрировано 28 происшествий, в одном из которых погиб житель садоводства «Новоясачное» Усольского района. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- С начала января, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдалось снижение числа пожаров, однако с наступлением морозов в Прибайкалье отметился резкий рост пожаров в быту, и в настоящее время общее количество пожаров с начала года составляет 339 случаев, - отметили в ведомстве. - На пожарах погибли 19 человек, из них трое детей. 12 человек пострадали.

Напомним, в Иркутской области объявлен режим повышенной готовности. Утром 23 января в некоторых селах региона столбики термометров упали ниже отметки в -50 градусов. Минувшая ночь стала самой холодной с начала года. Родителей просят оставить детей дома, да и самим временно перевести работу на удаленку. Из-за экстремальных морозов отменено сразу шесть междугородних маршрутов.

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