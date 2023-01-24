14,7 % составила годовая инфляция в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Годовая инфляция в Приангарье составила 14,65 %. Если сравнивать показатели декабря и ноября прошлого года, то она замедлилась. Однако прирост цен все же остался самым высоким среди регионов Сибири. К примеру, рост популярности отдыха на Байкале повлиял на годовой темп увеличения стоимости санаторно-оздоровительных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Иркутской области в декабре снизился до 13,84% после 14,81% в ноябре. На непродовольственные товары - до 16,08% после 16,52% месяцем ранее, на услуги же наоборот повысился до 13,46% после 11,25%.

Стоит отметить, что в целом по России годовая инфляция составила 11,94%. Сильнее всего в СФО ускорился прирост цен в Томской области - до 12,74%. В ноябре этот показатель был равен 12,25%. Самая низкая инфляция сохранилась в республике Тыва - 10,25%. Это связано со слабой потребительской активностью.

Напомним, В Приангарье стартовали льготные кредитные программы: для начинающих бизнесменов и исполнителей гособоронзаказа. Их ввел областной Фонд микрокредитования. так, предприниматели с опытом меньше года могут взять кредит под 5 % годовых сроком до трех лет. Займ в размере до полумиллиона рублей доступен для самозанятых, до 5 млн рублей - для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.