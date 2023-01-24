Иркутская область запустила льготную кредитную программу для исполнителей гособоронзаказа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье стартовали льготные кредитные программы: для начинающих бизнесменов и исполнителей гособоронзаказа. Их ввел Фонд микрокредитования Иркутской области.

- Предприниматели, осуществляющие деятельность менее 12 месяцев, могут взять кредит под 5 % годовых сроком до трех лет, - сообщают в ведомстве. - До 500 тысяч рублей могут получить самозанятые, до 5 млн рублей – индивидуальные предприниматели и юрлица.

Для исполнения государственного оборонного заказа можно получить займ до 5 млн рублей под 3 % годовых сроком до трех лет.

Напомним, ранее "КП" рассказывала о новых выплатах, доступных молодым родителям с 1 января 2023 года. Теперь семьи, которые не использовали материнский капитал, могут получать ежемесячные выплаты на детей до 3-х лет за счет средств указанной меры господдержки. Для северных территорий Иркутской области это сумма в 18 335 рублей, а для южных - 14 098 рублей.

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Консультацию об указанных льготных программах можно получить по телефону:

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