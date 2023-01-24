34 пожара произошло в Иркутской области за сутки 23 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За прошедшие сутки, 23 января, на территории Иркутской области произошло 34 пожара. При этом специалисты эвакуировали 34 человека и одного спасли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Ночью 23 января произошел пожар в селе Олха Шелеховского района. К месту пожара были направлены два пожарных расчета и добровольная пожарная команда. Частный одноэтажный деревянный дом горел изнутри, из-под кровли шел дым. Самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек, из них четыре ребенка. Очевидцы сообщили о том, что в доме остался человек. Звеном газодымозащитной службы при помощи спасательного устройства он был спасен, - рассказали в ведомстве.

В МЧС рассказали, что за сутки пожары произошли в трех многоквартирных домах области, в девяти частных и одном садовом. Помимо этого, выезжали на вызов из-за загоревшихся хозяйственных построек, автомобилей и мусора.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что за эти же сутки в Иркутской области сгорело 10 автомобилей. Причина – короткое замыкание.