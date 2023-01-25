Мужчину из Мурманска задержали в аэропорту Иркутска с наркотиками Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пытался пройти в здание аэропорта в Иркутске с наркотиками в кармане брюк и с контейнером запрещенных веществ в сумке. Транспортные полицейские задержали жителя Мурманска на входе в аэровокзал внутренних авиалиний аэропорта. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Задержанный рассказал, что приобрел наркотики через «закладку» посредством сети Интернет, - пояснили полицейские.

Теперь за такую покупку ему предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Мужчина согласился с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, накануне в Иркутске вынесли приговор браконьерам, ловивших занесенных в Красную книгу соколов для арабских шейхов. Этим занимался уроженец Сирии с российским гражданством. Работал он не один.