Бизнес на пернатых. Браконьеры, ловившие в Иркутской области краснокнижных соколов для арабских шейхов, отправятся за решетку

Птиц пытались вывезти за границу из Иркутской области в 2020 году. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Соколиная охота – национальный спорт в арабских странах и популярное развлечение для шейхов. Ценные птицы, занесенные в Красную книгу, отлавливаются в России для того, чтобы контрабандой их вывезти в Арабские Эмираты. Такое удовольствие отнюдь не дешевое и доступно далеко не каждому. Однако, желающих отдать крупную пачку купюр за желанного сокола всегда в избытке.

Сколотить состояние, поставляя соколов для арабских шейхов с территорий Иркутской области, решил уроженец Сирии с российским гражданством. Работал не один. Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, что для помощи мужчина вовлек в преступную группировку членов своей семьи и еще троих знакомых. Всего семь человек. С августа по сентябрь 2020 года браконьеры добывали на территории региона птиц семейства соколиных, занесенных в Красную книгу.

За продажу всего одного сокола браконьеры могли получить до 100 тысяч долларов. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Преступники для охоты использовали в качестве приманки голубей, а также специальные приспособления для выслеживания и ловли. Способ довольно жестокий. На голубя надевают кожаную жилетку с петлями и привязанной веревкой и выпускают в небо, держа, как воздушного змея, с земли. Когда сокол вонзает в голубя когти, петли на его лапах затягиваются и не дают птице улететь. Веревкой охотник подтягивает к себе добычу. То же самое можно делать и с земли, но приманкой здесь служит суслик или мышь-полевка. После птиц контрабандой отправляли в иностранные государства. За продажу всего одного сокола браконьеры могли получить до 100 тысяч долларов!

Незаконно добытые особи были обнаружены в одной из квартир Иркутска. Фото: иркутская зоогалерея

Однако вскоре преступная деятельность охотников была пресечена органами полиции совместно с УФСБ России по Иркутской области. Мужчин задержали в степях Эхирит-Булагатского района с поличным. Уголовное дело было расследовано следователями Следственного комитета области.

Браконьеры были задержаны с поличным. Фото: СК России по Иркутской области

- В результате противоправных действий Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей. Незаконно добытые особи были обнаружены в одной из квартир г. Иркутска, - рассказали в пресс-службах Управления ФСБ и прокуратуры Иркутской области.

Браконьеры хранили пойманных птиц прямо в квартире. Как рассказывали в МВД по Иркутской области, двух птиц, балобана и сапсана, связанных и закутанных в пеленки, нашли спрятанными в … в диване. Сапсана сразу же выпустили на волю, а вот состоянием здоровья его пернатого товарища заинтересовались орнитологи. «Охотники» так крепко связали птицу, что нанесли ей серьезную травму: на одном крыле перья были заломлены, а на втором и вовсе выпали. Специалисты Иркутской зоогалереи решились нарастить маховые крылья птице, с помощью перьев чучела. Уже через сутки балобан был также отправлен на волю.

Суд приговорил организатора группы, ранее судимого за аналогичное преступление на территории Бурятии, к 8 годам лишения свободы. Как сообщала «КП-Иркутск», ранее, в 2017-м сириец получил 6 лет условно за отлов 12 краснокнижных птиц в соседней республике. Тогда браконьера до суда оставили под подпиской о невыезде, но он отправился в Сирию. Через три года вернулся в Москву. В столице мужчина получил гражданство России, а при получении российского паспорта схитрил, добавив к имени лишнюю букву и тем самым избавил себя от криминального прошлого. В 2020 браконьер вернулся к своему «бизнесу».

Его подельники отправятся за решетку на срок от 5 лет до 5 лет 6 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима.

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