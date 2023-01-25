Эксплуатацию причала запретили на Байкале из-за аварийного состояния. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Листвянке суд вынес решение о запрете использования причала. Специалисты заключили, что техническое состояние пирса не безопасно для людей, которые там плавают или швартуют катера. Это связано с тем, что его давно не ремонтировали. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- В связи с этим Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с требованием о запрете эксплуатации причала до устранения нарушений закона. Октябрьским районным судом Иркутска иск удовлетворен в полном объеме, - отметили в ведомстве.

Исполнение судебного решения находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, транспортные полицейские задержали жителя Мурманска, который пытался пройти в здание аэропорта в Иркутске с наркотиками в кармане брюк и с контейнером запрещенных веществ в сумке.