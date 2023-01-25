«Серые» майнеры возместят энергетикам более 400 млн рублей в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Серые» майнеры задолжали по судебным искам «Иркутскэнергосбыта» больше 400 млн рублей. Выплаченные добытчиками криптовалюты средства планируют направить на строительство новых объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Ответчиками выступают владельцы «асиков», которые потребляют электроэнергию по льготному тарифу, предназначенному для коммунально-бытовых нужд. При этом речь идет о промышленных масштабах. Одна майнинговая ферма может потреблять столько же электричества, как многоквартирный дом или целое село.

Специалистам удалось доказать в суде вину около 600 нелегальных криптодобытчиков. Еще по 250 обращениям идут разбирательства.

По мнению энергетиков, помочь решить проблемы «серого» майнинга может дифференцированный тариф, который не коснется 99% населения.