Житель Шелехова угнал и продал чужой автомобиль без ключей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области суд признал местного жителя виновным в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Шелеховского городского суда.

- На территории СНТ был припаркован автомобиль, который собственник оставил на хранение знакомой подсудимого. Последний решил похитить машину и заработать на ее продаже, - рассказали в суде.

Мужчина пришел на участок с покупателем и умудрился продать автомобиль без ключей от него. Подсудимый признал свою вину, это сочли смягчающим обстоятельством. Также в плюс мужчине засчиталось и то, что он способствовал расследованию, имеет несовершеннолетних детей.

Ему назначили наказание в виде года исправительных работ с удержанием из заработка осужденного в доход государства 5%.

Ранее сообщалось, что 1 год и 4 месяца проведет в исправительной колонии житель Киренского района за незаконную рубку леса. 58-летнему мужчине с 2019 по 2020 год удавалось скрывать преступления под видом легального бизнеса.