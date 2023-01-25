Житель Киренского района отправится в колонию за рубку леса на 22 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 год и 4 месяца проведет в исправительной колонии житель Киренского района за незаконную рубку леса. 58-летнему мужчине с 2019 по 2020 год удавалось скрывать преступления под видом легального бизнеса. Его подчиненные о том, что древесина на территории местного лесничества заготавливается незаконно, не знали. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Злоумышленник предоставил бригаде лесорубов технику, пилы, ГСМ, указав места произрастания ликвидной древесины, заранее определенные сотрудниками лесничества, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, - отметили в ведомствах.

Как итог: больше 22 миллионов ущерба лесному фонду. Черного лесоруба арестовали полицейские. Так как сибиряк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, помог расследованию и возместил 2,4 миллиона рублей ущерба, ему смягчили срок. Однако в наказание помимо реального срока, ему временно запретили заниматься лесозаготовительной деятельностью.

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