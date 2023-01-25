Теперь жители Иркутской области могут получить все услуги центров занятости онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На платформе «Работа России» стало больше услуг, доступных в онлайн-формате. Раньше сервис предоставлял только две услуги: для граждан – по поиску работы, для работодателей – по содействию в подборе персонала. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– В онлайн-формате также можно подать заявление на организацию сопровождения инвалидов и временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан. Заявление направляется на единую цифровую платформу «Работа России», - сказал рассказал министр труда и занятости Кирилл Клоков.

Кроме этого, теперь жители могут онлайн подать заявление на оказание услуг по профориентации, переобучению и повышению квалификации, психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела.

В ведомстве уточняют, что главным преимуществом сервиса является сокращение срока предоставления услуг и количества посещений центров занятости.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что власти обсудили меры социальной поддержки педагогов.

На данный момент в школах Иркутска штатная численность учителей должна достигать 11640 человек.Тем не менее сейчас в образовательных учреждениях работает только 7959 человек. Соответственно, потребность в педагогах не закрыта примерно на 30%.

Из-за кадрового дефицита, нагрузка на педагогов составляет 1,8 ставки. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку, необходимо набрать еще 1477 учителей. Однако по мнению властей, ситуация не изменится, пока не будет поднята зарплата.