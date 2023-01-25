В Иркутской области праздник Белого месяца «Сагаалган» будут отмечать с 21 февраля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году праздник Белого месяца «Сагаалган» пройдет с 21 февраля по 21 марта. Соответствующий указ подписали иркутские власти, передает пресс-служба областного правительства.

- В этот период территория Усть-Ордынского Бурятского округа будет обладать особым статусом, - говорят в правительстве.

Согласно постановлению, 21 февраля 2023 года будет нерабочим днем для жителей этого округа.

Напомним, что накануне праздника буряты наводят порядок в своих домах. Также они выставляют молочно-мясные подношения, однако сами от употребления такой пищи отказываются из-за однодневного поста.

В первый день «Сагаалгана» буряты поздравляют своих близких, родителей по специальному бурятскому национальному этикету. Обмениваться подарками в этот день можно только в национальном головном уборе.