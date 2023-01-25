Заведующая детским садом №97 рассказала об эвакуации после звонка о минировании в Братске

Заведующая детсадом пояснила, как проходила эвакуация. Фото: видео со страницы администрации Братска

25 января поступило несколько сообщений о минировании школ и детских садов в Братске. Ученики и дошкольники должны были экстренно покинуть помещения. Все мероприятия удалось осуществить в сжатые сроки, согласно инструкции, пояснила заведующая детским садом №97 Оксана Норкина.

- Около 15.40 поступил звонок на рабочий телефон детского сада, что здание заминировано и нужно срочно эвакуироваться. Дальше мы действовали по алгоритму. Позвонили в ЕДС, нажали все тревожные кнопки. Буквально в течение трех минут представители Росгвардии были на месте, - подчеркнула Норкина.

Она отметила, что детей экстренно одели работники. Малыши не испугались, им преподнесли все происходящее как игру. Вскоре сотрудники полиции и МЧС по региону обследовали здание детского сада. Родителей также успокоили, что все дети были тепло одеты. Многие забрали мальчишек и девчонок домой. Однако 26 января детский сад будет работать в обычном режиме.

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