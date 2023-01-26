Иркутская область на развитие туристских кластеров получит 1,6 млрд рублей Фото: Елена КРИВЯКИНА

Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Приангарью из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, что поможет в развитии туристских кластеров в 2025-2027 годах. Учитывая, что ранее Иркутская область уже получала поддержку в виде 2,3 млрд рублей, общая сумма финансирования составит практически 3,9 млрд.

Предложение Минстроя России о распределении субсидий регионам поддержал Президиум Правительственной комиссии по развитию туризма.

Средства пойдут на строительство централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту и двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что «серые» майнеры задолжали по судебным искам иркутских энергетиков больше 400 млн рублей. Выплаченные добытчиками криптовалюты средства планируют направить на строительство новых объектов энергетической инфраструктуры. Ответчиками выступают владельцы майнинговых ферм, которые потребляют электроэнергию по льготному тарифу, предназначенному для коммунально-бытовых нужд.