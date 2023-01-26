Житель Иркутска отправится в колонию на 19 лет за убийство и поджог дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске вынесли приговор 26-летнему молодому человеку. Его признали виновным в ряде преступлений, в числе которых и убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- В феврале 2021 года подсудимый из-за личных неприязненных отношений нанес потерпевшему множественные ножевые ранения. В результате 52-летний мужчина скончался на месте преступления, - рассказывают в следкоме.

Но и на этом злоумышленник не остановился. Он решил украсть украшения и имущество погибшего, их общая стоимость оценивается в 130 тысяч рублей. После этого мужчина облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Затем подсудимый попытался угнать автомобиль потерпевшего, но сделать это не получилось – не было доступа к системе безопасности автомобиля.

За эти преступления суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии особого режима.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что рассмотрение дела экс-депутата областного парламента Андрея Левченко перенесли на 13 февраля. Его задержали по подозрению хищении денег Фонда капремонта многоквартирных домов региона.