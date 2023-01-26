За год жители Иркутской области отравились различной химией более 2,6 тысячи раз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роспотребнадзор Иркутской области заявил, что за 2022 год на территории региона зафиксировано 2647 случаев острых отравлений химической этиологии.

Чаще всего отравления происходили из-за употребления лекарств (669 случаев) и алкоголя (644 случаев). При этом 430 человек пострадали из-за употребления этилового спирта, говорят в ведомстве. Что касается лекарств, то иркутяне травились противосудорожными, седативными, снотворными и другими средствами – таких случаев 111. Также в топе оказались отправления кислотами и угарным газом – 1056 случаев.

Возросло количество отравлений из-за употребления наркотиков – на 33,5% за год. Кроме этого, один житель региона отравился тормозной жидкостью.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в Иркутске суд вынес приговор 26-летнему молодому человеку. Мужчина признан виновным в ряде преступлений, в числе которых и убийство.