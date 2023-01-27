Бывшего капитана приговорили к 180 часам работ за пожар на танкере в Иркутской области

Пожар на танкере произошел осенью 2021 года. Фото: Ленское объединенное речное пароходство

Пожар на танкере «Семен Дежнев», который следовал из города Якутска в Усть-Кут Иркутской области по реке Лене, произошел 7 октября 2021 года. ЧП произошло, когда танкер был в Киренском районе, пострадали два члена экипажа. Расследование инцидента завершено. Виновным в нем признали бывшего капитана судна. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

- В суде была доказана вина обвиняемого в «Нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - говорят следователи. – Следствие и суд установили, что подсудимый, управляя танкером с баржей не обеспечил выполнение мероприятий по охране труда, отдал незаконное распоряжение членам команды танкера о перекачке остатков топлива с трубопроводов в цистерну для хранения подсланевых вод. Также он сказал им перекачать топливо из данное цистерны в емкость на палубе.

За процессом он не наблюдал, ушел в каюту для отдыха. При перекачке электрический насос дал искру, топливовоздушная смесь загорелась. Танкер остался на плову, розлива нефтепродуктов в реку не произошло, однако, два члена экипажа серьезно пострадали, кроме того владельцам танкера – Ленскому объединенному речному пароходству был причинен ущерб почти в 800 тысяч рублей.

- Подсудимый признал свою вину полностью, также у него есть смягчающие обстоятельства, - говорят следователи. – Учитывая все это, его приговорили к 180 часам обязательных работ и компенсации морального вреда в 350 тысяч рублей.

Отмечается, что приговор суда пока не вступил в силу. Это значит, что бывший капитан танкера может попробовать его обжаловать.