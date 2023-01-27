Дата выборов двух глав, одного мэра и депутатов районов назначена в Иркутской области Фото: Иван Макеев

В Приангарье назначена дата выборов двух глав районов, одного мэра и довыборы в несколько дум муниципалитетов региона. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

Так, дата станет одной для четырех муниципальных кампаний. Свои голоса избиратели будут отдавать 23 апреля. В этот день в Тайшетском районе жители выберут главу Шиткинском муниципальном образовании. Выдвижение кандидатов начнется с 28 января.

- На 23 апреля также назначены выборы главы и думы Шестаковского муниципального образования в Нижнеилимском районе, - говорят специалисты. – Избирательная кампания уже стартовала.

В Эхирит-Булагатском районе на этот день назначены довыборы в думу. Это стало необходимым после того, как один из депутатов досрочно прекратил свои полномочия. Выдвижение желающих стартует 28 января.

Также 23 апреля свои голоса за того или иного кандидата будут отдавать жители Куйтунского района. В этот день они выберут мэра и двух депутатов думы района.

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