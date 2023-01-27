В 2023 году на ремонт дорог в Иркутской области направят 21 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году приведение автомобильных дорог Иркутской области в нормативное состояние будет направлен 21 миллиард рублей. На эти цели в областной казне заложено 14,8 миллиарда рублей, в федеральной - 5 миллиардов, а в бюджетах муниципалитетов - 980 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Безопасность дорожного движения, сохранение жизни водителей, пассажиров и пешеходов – это приоритеты, которые мы ставим перед собой, - прокомментировал министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Помимо ремонта дорог, деньги также пойдут на строительство пунктов весогабаритного контроля, внедрение интеллектуальной транспортной системы.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что в 2023 году больницы региона закупят 20 единиц оборудования. Закупка будет происходить по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Общая стоимость оборудования, которое поступит в больницы, составляет 170 миллионов рублей.