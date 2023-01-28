Водитель маршрутного автобуса за полтора часа 18 раз нарушил правила дорожного движения в Иркутске

Всего, во время рейдов за различные нарушения в области дорожного движения к ответственности привлечено 30 водителей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

Инспекторы ГИБДД проводят массовые проверки общественного транспорта в Иркутске и прилегающем районе. Так, во время скрытой проверки выяснилось, что водитель автобуса №90 за полтора часа нарушил правила дорожного движения 18 раз. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- По итогам рейда, водитель раз нарушил правила маневрирования, совершил высадку пассажиров вне «остановочного кармана». Помимо этого, мужчина не пропустил пешехода на пешеходном переходе и проехал на запрещающий сигнал светофора. В отношении водителя составлены административные материалы. Также оказалось, что техническое состояние автобуса находится в неудовлетворительном состоянии. За это к ответственности привлекут уже должностное лицо, - говорится в сообщении ведомства.

Всего, во время рейдов за различные нарушения в области дорожного движения к ответственности привлечено 30 водителей. Пять протоколов составлены в адрес должностных лиц. Еще два автобуса помещены на арестплощадку с признаками кустарного изменения идентификационных номеров.