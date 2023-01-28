Еще два человека погибли на пожарах в Иркутской области

60-летний мужчина в Зиминском районе погиб в пожаре из-за неисправности печного отопления. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ситуация с гибелью людей на пожарах в Иркутской области неуклонно ухудшается. За прошедшие сутки жертвами огня стали еще двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Еще два трагических пожара произошли в пятницу, 27 января. В поселке Зулумай Зиминского района погиб 60-летний мужчина. Возгорание произошло в частном доме из-за неисправности печного отопления, - рассказали в ведомстве.

Еще одну жизнь унес пожар поселке Окунайский Казачинско-Ленского района. Из-за короткого замыкания погибла 52-летняя женщина.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала о страшной трагедии, которая произошла в деревне Сорты, в Заларинском районе. Там в пожаре погибли двое детей, которым было по 5 и 3 года. Сотрудники СК по Иркутской области разбираются в причинах произошедшего.