Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 января 2023 10:18

Два человека погибли в ДТП в Черемховском районе

31-летняя женщина и ее пассажир скончались на месте происшествия
Виктория КУДАЕВА
В результате аварии погибли два человека. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

В результате аварии погибли два человека. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Черемховском районе. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Сегодня около 14 часов дня на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Заморская, автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros, - говорится в сообщении ведомства.

В результате случившегося, водитель отечественного автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя женщина и ее пассажир, получили травмы, от которых скончались на месте. Как выяснилось позже, погибшие ехали из Ангарска, где с утра приобрели данную легковушку. Инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося.