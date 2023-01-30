29 человек пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска
В Иркутске и Иркутском районе в период с 23 по 29 января произошло 21 дорожно-транспортное происшествие. В этих ДТП пострадали 29 человек, в числе которых двое детей. Статистику аварийности КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции областного центра.
- Чаще всего на минувшей неделе ДТП случались из-за столкновения транспорта – 9 раз, - говорят инспекторы ГИБДД. – Также было зарегистрировано семь наездов на пешеходов, два наезда на препятствие, два на припаркованные автомобили, одно падение пассажира.
Полицейские напоминают, что соблюдать правила дорожного движения должны не только автомобилисты, но и пешеходы. От этого зависят жизни.
Напомним, накануне в Иркутской области произошло смертельное ДТП в Нижнеудинском районе. Там внедорожник столкнулся с фурой. После столкновения оба транспортных средства загорелись. Погибли два человека - водитель и пассажир внедорожника.
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