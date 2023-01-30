Режиссер из Иркутска Павел Скоробогатов получил премию Гайдая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как стало известно "КП-Иркутск", режиссер из Иркутска Павел Скоробогатов стал лауреатом премии Гайдая. Премию учредил Союз кинематографистов России.

-Вручение премии состоялось перед открытием творческого вечера заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей, приуроченного к празднованию 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая, - рассказали в правительстве.

Помимо творческого вечера, прошли и другие мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Гайдая. Например, на площади возле Иркутского цирка прошел флешмоб «Хоровод вокруг Гайдая». Принять участие в нем смогли все желающие.

Во вторник, 31 января, состоится концерт «Огласите весь список», на котором мелодии из фильмов режиссера исполнит Иркутский русский оркестр, рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 28 января после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова, заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Двинская.

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