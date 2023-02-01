Глав теплоснабжающей организации обвиняют в крупном мошенничестве в Иркутской области

Глав теплоснабжающей организации обвиняют в краже почти 89 млн руб в Иркутской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Громкое задержание произошло на севере Приангарья. Задержаны руководители и бухгалтер теплоснабжающей организации, располагающейся в Мамско-Чуйском районе. По данным следствия, глава предприятия вместе с генеральным директором заключили договоры о поставке угля в поселок Мама с условием: около 8,5 тысяч рублей за тонну, однако фактически услуги оказывала другая фирма и по меньшей цене - за 6,5 тысяч рублей за тонну. Более того, в службу по тарифам Иркутской области и минэнерго предоставлялись поддельные документы, благодаря которым были получены субсидии из областного бюджета. Эти средства были выделены для возмещения затрат на закупку топливно-энергетических ресурсов в 2020-2021 годы, но подозреваемые присвоили сумму себе. Таким образом, в их руки незаконно попало больше 42 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Оперативники экономической безопасности, проверив деятельность фирмы-поставщика установили, что она является собственной аффилированной организацией и создана с целью увеличения затрат при утверждении тарифов, связанных с оказанием услуг отопления и горячего водоснабжения населению, - отметили в ведомствах. - Использовали злоумышленники подставную организацию для дальнейшего незаконного получения субсидий на выпадающие доходы.

Кроме того, руководство предприятия в сговоре с главным бухгалтером предоставили в налоговую поддельные документы по взаимоотношениям компании с подконтрольными организациями. Так, они похитили из бюджета России более 37 миллионов рублей, в виде незаконного возмещения НДС. Двух обвиняемых поместили под домашний арест.

Напомним, в Тайшете вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за получение взяток. Около полутора лет инспектор ГИБДД получал взятки от индивидуального предпринимателя, за возможность нарушать правила дорожного движения без штрафов. Кроме этого, однажды он получил взятку совместно с другим правоохранителем. Общая сумма незаконно полученных денег составила 106 тысяч рублей.