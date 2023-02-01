Житель Иркутска отправится на три года в колонию за избиение сотрудника полиции Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд Иркутска признал виновным 34-летнего мужчину в насилии в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-Пьяного подсудимого доставили в отделение полиции, мужчина кричал и выражался нецензурной бранью. Более того, он ударил кулаком по лицу сотрудника полиции. Последний получил перелом костей лицевого скелета, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что расследование уголовного дела осуществлялось следователями СК.

В результате суд приговорил иркутянина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что за прошедшие сутки к полицейским Нижнеудинска поступило сразу два заявления о мошенничестве. 37-летнюю жительницу убедили в том, что у нее пытаются похитить деньги.