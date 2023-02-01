400 тысяч рублей украли мошенники у жителей Нижнеудинска за сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За минувшие сутки в Нижнеудинске полицейским поступило сразу два заявления о мошенничестве. 37-летняя женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился неким специалистом. Он уверил сибирячку, что за ее сбережениями охотятся аферисты. Позже слова мужчины подтвердил подставной сотрудник службы безопасности банка. Жертва полностью доверилась сняла деньги со своего счета деньги, 200 тысяч рублей, и через банкомат перевела их на указанные «безопасные счета». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Также на уловку злоумышленников попался 56-летний житель Нижнеудинска. На этот раз аферист сообщил жертве о имеющимся кредите на его имя в размере 700 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Преступник поспешил успокоить мужчину, мол, долг можно погасить, лишь оформив «встречный» кредит на ту же сумму, после чего средства необходимо поместить на резервные счета. Лже-сотрудник банка работал слаженно – сибиряк даже не задумывался о том, что его слова могу быть обманом. Мошенникам он «подарил» 200 тысяч, благо, полмиллиона банкомат попросту не выдал.

Полицейские уже начали расследование. Возбуждены уголовные дела.

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