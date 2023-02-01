Следком начал проверку из-за дефицита топлива на котельных Нижнеудинска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту халатности должностных лиц администрации города в Нижнеудинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Ведомство выявило, что в городе недостаточно топлива для снабжения котельных. В результате без отопления могут остаться жилые дома, образовательные учреждения и иные социальные объекты, - говорят в следственном комитете.

Теперь ведомство установит все обстоятельства произошедшего, будут опрошены сотрудники теплоснабжающей организации и должностные лица администрации, которые несут ответственность за сферу ЖКХ.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что житель Иркутска отправится на три года в колонию за избиение сотрудника полиции. Он ударил кулаком по лицу сотрудника полиции, в результате чего тот получил перелом костей лицевого скелета.