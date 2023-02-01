Суд приостановил разрешение на строительство ЖК на Цесовской набережной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 31 января 2023 года, Кировский суд Иркутска приостановил строительство элитного квартала на Цесовской набережной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Приостановить действие разрешения на строительство 15 февраля 2021 года, выданного застройщику на строительство многоквартирного дома в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном округе Иркутска, - говорится в определении суда.

Уточним, что сейчас рассматривается иск о признании данного строительства незаконным.

Ранее сообщалось, что следственный комитет Иркутской области начал проверку из-за дефицита топлива на котельных Нижнеудинска.в городе недостаточно топлива для снабжения котельных. В результате без отопления могут остаться жилые дома, образовательные учреждения.

Теперь должны установить все обстоятельства произошедшего, опросить сотрудников теплоснабжающей организации.