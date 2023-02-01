В Иркутске продолжают поиски 39-летнего Александра Лиханова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские продолжают вести поиски пропавшего без вести Александра Лиханова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-По поводу пропажи в полицию обратился житель Ангарска - брат пропавшего Александра. Пропавший проживал в частном доме в Иркутске на улице Волгоградской, - говорят в ведомстве.

Известно, что 39-летний Александр перестал выходить на связь с 20 сентября 2022 года, по месту жительства он также не появлялся.

Что касается примет, то мужчина выглядит на свой возраст, его рост составляет около 168 сантиметров. Он имеет плотное телосложение и европейский тип лица.

Разыскиваемый выглядит на свой возраст, ростом около 168 см, плотного телосложения, европейского типа лица. Волосы темные и коротко стрижены, может носить небольшую бороду.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Кировский районный суд Иркутска признал виновным 34-летнего мужчину в насилии в отношении сотрудника полиции. Он ударил полицейского кулаком по лицу.