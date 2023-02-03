Минздрав прокомментировал ситуацию с майнинговым оборудованием в больнице Иркутска Фото: Прокуратура Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировал ситуацию с найденными майнинговыми фермами в медучреждении областной столицы.

-Сотрудник превысил свои должностные полномочия и действительно установил без ведома руководства оборудование для майнинга, - рассказали в ведомстве.

Теперь проводится служебное расследование. Администрация медучреждения должна принять меры в отношении должностных лиц из-за отсутствия контроля.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, что МВД, МЧС и прокуратура нашли во время проверки на чердаке областной психбольницы два бокса с майнинговым оборудованием. Оба бокса находились над палатами пациентов. В одном боксе криптовалюту добывали восемь машинок, а в другом пять. Как говорят специалисты, работа этих майнинговых ферм в любой момент могла привести к пожару. Сейчас оценивается ущерб, который нанес этот "бизнес", бесконтрольно перерабатывая элетроэнергию за счет учреждения.