Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 февраля 2023 10:19

Минздрав прокомментировал ситуацию с майнинговым оборудованием в больнице Иркутска

Проводится служебная проверка
Елена СИНИЦА
Минздрав прокомментировал ситуацию с майнинговым оборудованием в больнице Иркутска

Минздрав прокомментировал ситуацию с майнинговым оборудованием в больнице Иркутска

Фото: Прокуратура Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области прокомментировал ситуацию с найденными майнинговыми фермами в медучреждении областной столицы.

-Сотрудник превысил свои должностные полномочия и действительно установил без ведома руководства оборудование для майнинга, - рассказали в ведомстве.

Теперь проводится служебное расследование. Администрация медучреждения должна принять меры в отношении должностных лиц из-за отсутствия контроля.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, что МВД, МЧС и прокуратура нашли во время проверки на чердаке областной психбольницы два бокса с майнинговым оборудованием. Оба бокса находились над палатами пациентов. В одном боксе криптовалюту добывали восемь машинок, а в другом пять. Как говорят специалисты, работа этих майнинговых ферм в любой момент могла привести к пожару. Сейчас оценивается ущерб, который нанес этот "бизнес", бесконтрольно перерабатывая элетроэнергию за счет учреждения.