Две нелегальные майнинговые фермы нашли на чердаке психиатрической больницы под Иркутском

Изъято 13 машинок. Фото: Прокуратура Иркутской области

Необычной находкой поделились в иркутских МВД, МЧС и прокуратуре. Во время совместной проверки на чердаке областной психбольницы были обнаружены два бокса с майнинговым оборудованием. Оба располагались прямо над палатами, где содержат пациентов. В одном из них критопвалюту добывали пять машинок, в другом – восемь. В любой момент работа нелегальных мини-ферм могла привести к возникновению пожара.

- Оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции №10 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводится проверка по признакам преступления «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время специалисты оценивают ущерб, который теневой бизнес причинил, бесконтрольно перерабатывая электричество за счет медучреждения. «Асики» оперативники изъяли.

- Прокуратура внесла представление в связи с ненадлежащим контролем за целевым расходованием бюджетных средств и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), - прокомментировали ситуацию в областном ведомстве.

Также сотрудники прокуратуры проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, организованной полицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама в гостях, папа на вахте: двое детей погибли ночью на пожаре в Иркутском районе. Двое детей погибли на пожаре в Иркутском районе ночью 2 февраля. (подробности)

«Полз в дыму на плач малыша»: сибиряк вынес из пылающего дома соседку и ее 10-месячного сына в Иркутской области. Жителя Братского района наградили медалью за спасение женщины с ребенком на пожаре. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08