Модульные отели построили с помощью федеральной субсидии в Слюдянском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В эко-парке «Озера на Снежной», расположенном в Слюдянском районе. по программе модульных гостиниц построены два отеля. Это некапитальный отель «Изумрудное», который состоит из 12 отдельно стоящих модулей для проживания гостей и некапитальный отель «Папоротник», который состоит из 10 отдельно стоящих модулей для проживания гостей.

Все эти отели готовы принимать гостей. Они полностью соответствуют всем требованиям, которые были предъявлены к получателям федеральной субсидии.

Напомним, спортивные учреждения Иркутска предоставляют бесплатные занятия для детей участников спецоперации. Дети военных-бойцов СВО могут заниматься на безвозмездной основе в муниципальных учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Городские и частные организации, тренеры и педагоги готовы часть ответственности взять на себя.