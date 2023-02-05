21 тысячу шкурок соболя отправили из Иркутска в Санкт-Петербург в январе 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты регулярно контролируют состояние различных товаров при отправке их внутрироссийскими и международными перевозками. Проверяют документы. Так, в январе в пункте пропуска аэропорта Иркутска было проконтролировано отправление более 21 тысячи шкурок соболя. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Ценный мех отправлен в Санкт-Петербург, - говорят специалисты.

Также в январе в Иркутске проверку прошли 6.5 тонн рыбы и морепродуктов, которые прибыли в регион из столицы России, а также из Московской, Ленинградской областей, а также из Приморского, Камчатского, Хабаровского краев, Санкт-Петербурга. Специалисты проверили в первый месяц этого года и привезенные 560 кило корма и добавок.

Из Приангарья в Монголию «уехали» два миллиона куриных яиц. Также досмотр при отправлении прошли 21 собака и кошка. Животные были отправлены в Аргентину, Таиланд, Швейцарию, Канаду и другие зарубежные страны.

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