Альтернативу трамвайному маршруту озвучили в Усть-Илимске Фото: Иван Макеев

Встреча с жителями города прошла в Усть-Илимске по поводу закрытия трамвайного маршрута. На нее пришли заинтересованные горожане, представители администрации города, профсоюзов и другие. На собрании было озвучено, что в городе есть альтернатива закрытой транспортной линии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Усть-Илимска.

Трамвай этот, как оказалось, частный и никогда не являлся общественным транспортом. Существовал для того, чтобы перевозить сотрудников местного предприятия для промплощадки. При этом часто поступали жалобы на холод в транспорте и частые поломки, неудобную транспортную сеть. Именно поэтому компания решила заменить трамвай автобусами.

- Руководство компании приняло решение о приобретении 51 автобуса и разработки 48 маршрутов по всем улицам города, а не по одной, как это было с трамваем, - говорят специалисты.

Так был решен вопрос с доставкой работников. Но трамваем пользовались также и простые горожане. Кто-то добирался на нем до дач, кто-то до дома. Эта проблема решается при помощи дачных автобусов.

- Ежегодно организуются сезонные перевозки, в том числе и до кооперативов, на которых часть жителей добиралась на трамвае, - отметили в мэрии Усть-Илимска. - У людей остается возможность доехать до своих дачных участков. Принять трамвай на баланс города – это огромные расходы и вложения, которые превысят бюджет города многократно.

Напомним, последний рейс трамвай выполнил 18 декабря 2022 года. Жители Усть-Илимска обратились к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой вернуть им трамвай.

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