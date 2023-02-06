Торговый центр горел в городе Черемхово ночью 6 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар в городе Черемхово потушили спасатели ночью 6 февраля. Огонь вспыхнул в здании торгового центра «Черемховский». Сообщение о появлении дыма поступило пожарным в 22.55. Об этом Кп-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда к месту прибыли первые подразделения, дым шел из-под кровли здания, - говорят в Главке. - Из-за большой пожарной нагрузки внутри строения огонь быстро распространялся по всей площади.

Взять пламя в «кольцо» спасателям удалось к двум часам ночи. Площадь локализованного пожара составила 900 «квадратов».

- Во время пожара никто не пострадал, - заверили пожарные.

На месте сейчас работают специалисты, им необходимо выяснить из-за чего загорелся торговый центр. Пока предварительных причин дознаватели не озвучили.

Напомним, на пожаре в частном дома в Бурятии накануне погибла 4-месячная девочка. Мама в это время была в гостях у соседей, трех детей она оставила одних дома. Специалисты рассказали из-за чего случился пожар -подробности.

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