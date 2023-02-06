Торговый центр горел в Черемхове в ночь на 6 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар в торговом центре потушили к утру 6 февраля в Черемхове. О случившемся стало известно накануне вечером в 22:55. По адресу были направлены пять пожарных расчетов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первых подразделений из-под кровли двухэтажного кирпичного здания шел дым, - рассказали в ведомстве. - Из-за большой пожарной нагрузки внутри строения огонь быстро распространялся по всей площади.

Около двух часов ночи открытый огонь был локализован спасателями на площади 900 квадратных метров. Затем сотрудники МЧС приступили к проливке и разбору строительных конструкций.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, «ледовый удар» зарегистрировали сейсмологи на Байкале 5 февраля. Интенсивность подземных толчков в районе Листвянки, Большого Голоустного, Больших Котов достигла 4 баллов.