104 жителя Иркутской области заразились коронавирусом к 6 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 6 февраля, в Иркутской области коронавирусной инфекцией заразились еще 104 жителя региона. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по области.

-В то же время не зарегистрировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. Однако один житель умер от сопутствующих заболеваний, - говорят в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтвердились 360 587 случаев заражения, 8874 летальных случая от коронавируса и 950 случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровел 355 532 человека.

Чтобы снизить вероятность заражения жителям области рекомендуют носить маски в общественных местах, а также пользоваться средствами для дезинфекции рук.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что почти 18 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю. Однако это ниже эпидемического порога на 27,6%.