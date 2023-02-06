Почти 18 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Иркутской области за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приангарье за минувшую неделю было зарегистрировано 17930 новых случаев ОРВИ. При этом 11 158 пациентов – это дети. Также у 99 жителей региона лабораторно был грипп, в том числе (H1N1)-2009 или свиной грипп, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 27,6%. Во всех возрастных группах населения отмечается положительный темп прироста, - рассказали в ведомстве.

Специалисты настоятельно просят сибиряков беречь свое здоровье: носить маску в общественных местах, чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и проводить влажную уборку с проветриванием комнат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сел в поезд и пропал. Третий год ищут сибиряка с татуировкой в виде Инь-Янь в Иркутской области. (подробности)

«Думала, переутомилась, оказалось – рак крови». Иркутянка 15 лет борется с неизлечимым заболеванием. (подробности)

4-месячная девочка погибла на пожаре, пока мать была в гостях у соседей. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08