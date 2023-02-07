Вадим Семенов избран председателем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
7 февраля мэра Черемхово Вадима Семенова вновь избрали председателем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
-Также на должность председателя Палаты городских округов Ассоциации переизбран мэр Иркутска Руслан Болотов, - говорят в администрации.
По сути, на этой площадке есть возможность принять коллегиальные решения по проблемам каждого населенного пункта. Члены Ассоциации обсуждают проблемы, делятся опытом. При поддержке региональных властей также решаются актуальные вопросы.
Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области». Отметим, что теперь звание присваивается при наличии почетного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», которое заявитель получил с 1 января 1992 года в организации или предприятии.