Вадим Семенов избран председателем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

7 февраля мэра Черемхово Вадима Семенова вновь избрали председателем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Также на должность председателя Палаты городских округов Ассоциации переизбран мэр Иркутска Руслан Болотов, - говорят в администрации.

По сути, на этой площадке есть возможность принять коллегиальные решения по проблемам каждого населенного пункта. Члены Ассоциации обсуждают проблемы, делятся опытом. При поддержке региональных властей также решаются актуальные вопросы.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области». Отметим, что теперь звание присваивается при наличии почетного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», которое заявитель получил с 1 января 1992 года в организации или предприятии.