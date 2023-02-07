Более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала 2023 года региональное управление социальной защиты приняло более 10 тысяч заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» по новым правилам. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

- Внесению изменений в законодательство предшествовали обращения граждан, - отметил глава минсоца. - Теперь звание присваивается при наличии почетного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», которое заявитель получил с 1 января 1992 года в организации или предприятии, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, при условии, что он проработал в данной организации не менее 20 лет, в том числе с учетом ее реорганизации, приватизации.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск, рассказывала о том, что с 1 января указанное звание могут присвоить без наличия наград, почетных званий и поощрений при стаже работы на территории области не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

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