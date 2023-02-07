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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:33

Более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области»

Новые правила присвоения звания действуют с 1 января 2023 года
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области»

Более 10 тысяч заявлений подали на получение звания «Ветеран труда Иркутской области»

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала 2023 года региональное управление социальной защиты приняло более 10 тысяч заявлений на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области» по новым правилам. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов.

- Внесению изменений в законодательство предшествовали обращения граждан, - отметил глава минсоца. - Теперь звание присваивается при наличии почетного звания «Ветеран труда» или «Ветеран», которое заявитель получил с 1 января 1992 года в организации или предприятии, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, при условии, что он проработал в данной организации не менее 20 лет, в том числе с учетом ее реорганизации, приватизации.

Напомним, ранее «КП»-Иркутск, рассказывала о том, что с 1 января указанное звание могут присвоить без наличия наград, почетных званий и поощрений при стаже работы на территории области не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

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