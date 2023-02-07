Физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Карлук готов на 75% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района выполнены на 75% - Объект находится на особом контроле. Сейчас, приезжая на площадку в будние и выходные дни, вижу, что работы не останавливаются и ведутся постоянно, - рассказал министр спорта региона Павел Богатырев.

На данный момент установлены окна, ведутся электромонтажные работы, продолжается монтаж входной группы спорткомплекса.

Строительство объекта хотят завершить уже в этом году. На эти работы было выделено 193 миллиона рублей. При этом из федеральной казны на это направили 113,2 миллиона, из областной - 77,6 миллиона. Остальные деньги были взяты из бюджета муниципального образования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что новый блок школы №57 в Иркутске готов на 60%.