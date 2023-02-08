510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды Фото: Даниил ОПАРИН

Как стало известно "КП-Иркутск", регион получит из федеральной казны 510 миллионов рублей на проекты по созданию комфортной городской среды. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

-Средства направят на реализацию проектов, которые победили в VI и VII Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - говорят местные власти.

В числе таких проектов, например, улица Интернациональная в Усолье-Сибирском, городской парк «Тулунчик» в Тулуне, центральный Парк культуры и отдыха в городе Черемхово.

Помимо этого, выделят деньги на обустройство улицы Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в Бодайбо, территории центра города Железногорска-Илимского, пешеходного кольцевого бульвара «Теплая Зима» в Зиме.