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НовостиПолитика8 февраля 2023 7:10

510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды

Деньги направят из федерального бюджета
Елена СИНИЦА
510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды

510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды

Фото: Даниил ОПАРИН

Как стало известно "КП-Иркутск", регион получит из федеральной казны 510 миллионов рублей на проекты по созданию комфортной городской среды. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

-Средства направят на реализацию проектов, которые победили в VI и VII Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - говорят местные власти.

В числе таких проектов, например, улица Интернациональная в Усолье-Сибирском, городской парк «Тулунчик» в Тулуне, центральный Парк культуры и отдыха в городе Черемхово.

Помимо этого, выделят деньги на обустройство улицы Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в Бодайбо, территории центра города Железногорска-Илимского, пешеходного кольцевого бульвара «Теплая Зима» в Зиме.