С 10 февраля в Тайшете на улице Горького закроют движение транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Закрытие движения общественного транспорта в Тайшете по улице Горького перенесли на 10 февраля. Об этом сообщает Тайшет24.

-Проезд будет закрыт с 08:00 10 февраля и до окончания работ. Ориентировочно до 22 февраля, - сообщает издание.

Причина закрытия проезда - работы по строительству канализационного коллектора. На период работ движение общественного транспорта по маршруту N°4А « ЗРДСМ - Ж/д вокзал - ЗРДСМ» будет изменено, вместо улицы Горького маршрутки поедут по Суворова.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 510 миллионов выделят Иркутской области на создание комфортной городской среды. Эти деньги регион получит из федерального бюджета. Уже принято решение, какие работы будут проведены за счет этих средств. Деньги пойдут на реализацию проектов-победителей в VI и VII Всероссийских конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.